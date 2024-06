VIDEO: Luchador de UFC le quebró el brazo a su rival con una impactante sumisión

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Este sábado por la noche se llevó a cabo “UFC 302: Makhachev vs. Poirier” en Prudential Center de Nueva Jersey. Previo a la pelea estelar de la noche, hubo varios combates de diferentes categorías de peso. El más llamativo fue el de Kevin Holland y Micha? Oleksiejczuk, donde el estadounidense le quebró el brazo a su rival con una sumisión.

Por: TN

El nacido en Riverside venció en el primer round a su contrincante a pesar de haber sido derribado por el polaco durante los primeros minutos. Holland atrapó el brazo de Oleksiejczuk mientras forcejeaban en el piso y le aplicó una impactante llave.

Después de unos segundos, el árbitro Herb Dean intervino para terminar la pelea ante el golpeteo del polaco, pero ya era tarde. El estadounidense le había quebrado el brazo a su rival. La pelea duró solamente 94 segundos.

