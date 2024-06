“Counter Strike”: pagan más de un millón de dólares por un accesorio virtual para el juego (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

El universo Counter Strike, uno de los más afamados videojuegos de disparos, atraviesa una de sus instancias más excitantes. El jolgorio no se debe a una nueva competencia de la entrega gamer o al lanzamiento de nuevas funciones. En cambio, la noticia nos trae un récord impensado: un comprador pagó más de 1 millón de dólares por un accesorio para el juego.

Por: TN

Compra récord en Counter Strike: los detalles de una transacción millonaria e intangible

Siguiendo a la publicación Kotaku, se desconoce la cifra exacta que se pagó por la skin, aunque se sabe que se encuentra en el rango que va de 1 a 1,5 millones de dólares. De acuerdo a la fuente, es el ítem más caro que jamás se haya vendido en la historia de este título, cuyos orígenes se remontan al año 1999.

¿Cuál es el preciado elemento? Se trata de un AK-47 Acero Templado, un arma en Counter Strike 2 sumamente exclusiva —solo existe una entre las más de 1.000 millones de skins registradas—; una verdadera rareza con capacidades superlativas dentro de ese universo virtual. En el siguiente video podés ver detalles de su aspecto, con una singular y poco frecuente cobertura en color azul.

The most expensive skin in Counterstrike history was publicly sold this morning, a StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661

For over $1 million pic.twitter.com/1FdxoNM2ov

— Jake Lucky (@JakeSucky) June 5, 2024