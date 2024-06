Un caballo venía ganando en el hipódromo y al entrar en la recta sucedió algo increíble (VIDEO)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Una carrera de caballos celebrada en el hipódromo de Charles Town, en el estado de Virginia Occidental, EE.UU., en el 2020 (y cuyas imágenes ahora han vuelto a viralizarse) tuvo un final inesperado, según RT.

Por: Clarín

Un joven caballo de nombre River Crosroad Rvf, de tres años de edad (en ese entonces), logró ponerse a la cabeza tras adelantar a sus rivales, a los que superaba por amplio margen, cuando, de repente, desaceleró y abandonó la pista en una curva, sorprendiendo al público y a quienes habían apostado por él.

River Crosroad Rvf, que celebraba su segunda experiencia en carrera, se desvió inesperadamente y salió por la entrada que normalmente se utiliza durante los entrenamientos matutinos.

“La mejor conjetura es que el caballo pensó que estaba regresando a su establo”, comentó el vicepresidente del hipódromo, Erich Zimny, citado por NBC. “Los caballos ciertamente pueden ser criaturas de hábitos”, agregó.

If you had the 9 in the 7th at Charles Town … this qualifies as a #BadBeat ? @StanfordSteve82 @notthefakeSVP @chrisfallica pic.twitter.com/CdUISoLVuC

— Race Charles Town (@RaceCharlesTown) July 10, 2020