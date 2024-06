Venezolanos en Argentina ganan dos premios Emmy por documental “Sin Fronteras” (VIDEO)

Posteado en: Actualidad, Diáspora, Internacionales

“Somos venezolanos, somos pa’lante, somos aguerridos… hemos nacido en la mejor tierra del mundo“.

Así comienza la conversación con Johana Fernández @byjohanafernandez y Ángel Ortega @angelortegafilms una pareja de venezolanos, graduados en producción audiovisual, que en el año 2018 decidió buscar mejores oportunidades en Argentina, y que tras años de altibajos, hoy grita a todo pulmón sus éxitos laborales como inmigrantes.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

En #SoyVenezolano le dicen a @nandasalas cómo el miedo a lo desconocido se transformó en “Sin Fronteras”, un documental que cuenta la odisea de la migración venezolana. También le cuentan el camino recorrido y el aprendizaje que les ha dejado estar lejos de su amada Venezuela.

“Decidimos emprender este viaje que ha sido un carrusel de emociones y mucha felicidad y mucho trabajo para nosotros como migrantes“.

Cuentan que emigrar los llevó a emprender en nuevos oficios, conocerse más como personas y como pareja, además de cultivar profundamente el amor por su profesión.

“En Argentina comencé trabajando en algo insólito que casi nadie sabe, que es que empecé trabajando a la semana, me dijeron, ¿Quieres ir a trabajar? Y yo dije que sí, como todo venezolano echado para adelante, decidí aceptar el trabajo, el trabajo fue de vendedora de bombachas y corpiños, aquí en Argentina se le dice así, es decir, traducido a vender pantaletas y sostenes en una tienda, en un barrio que se llama acá Constitución“.

Johana, además se aventuró en el cuidado de adultos mayores y en el arte de la pastelería, haciendo rollos de canela. Para Ángel, el cambio fue desgarrador.

“Yo creo que el choque de emigrar no es para todo el mundo, definitivamente, es difícil dejar todo, es desgarrador, siempre recuerdo a mi mamá sentada en la cama llorando porque nos íbamos y hasta el sol de hoy no nos hemos podido ver, pero ya han pasado más de seis años que no hemos ido a nuestra tierra y la añoramos en el alma“.

A la añoranza se sumaron las noches de vigilancia en un hostal, y largas distancias en bicicleta como delivery, pero nada lo amilanaba… la fortaleza de Johana lo mantenía firme.

“Yo le decía a Johanna, yo era el primero que me quería devolver, era el primero que me quería devolver a Johanna y bueno, ahí la fuerza de la mujer, la mujer venezolana que es demasiado guerrera y grande, ha sido un bastón muy fuerte en mi vida, en esta familia y fue la primera que dijo, no, vamos a aguantar y con el apoyo de toda la familia desde lejos, siempre vamos, vamos que sí pueden, sí pueden“.

Hasta que pudieron cosechar los frutos de sus esfuerzos. Dos premios Emmy y una nominación por el documental “Sin Fronteras”.

“Sin Fronteras fue un documental que creamos en pandemia, como locos, queriendo crear y no perder ese enfoque de querer algo, de hacer algo que fuese de nosotros, creado por nosotros dos, pero lo más importante de Sin Fronteras fue que nos cambió la vida a nivel personal y a nivel profesional, porque las personas que participaron en este documental, venezolanas radicadas acá en Argentina, estaban pasando o pasaron lo mismo que pasamos nosotros y lo mismo que pasa cualquier inmigrante que llega a cualquier país del mundo“.

Los años pasan, pero Venezuela sigue muy presente en el corazón de Ángel y Johana. Cada vez que tienen la oportunidad enarbolan con orgullo el tricolor nacional y dejan en alto el nombre del país por el que aún suspiran.

“Sueño obviamente volver a mi país lo más pronto posible, estar allá, estar con mi gente, compartir con ellos, con muchos cuentos, muchas historias que contar… siempre por lo menos de nuestro lado, trataremos en lo posible de dejar nuestra bandera en alto, que es lo más importante, donde podamos plantar bandera la plantamos, siempre orgulloso de donde somos y de dónde venimos y eso siempre, siempre, siempre lo tenemos en el fondo de nuestro corazón y siempre lo tenemos presente, siempre venezolanos donde estemos. Es que somos venezolanos“.