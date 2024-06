Director mexicano Moisés Ortiz muere mientras filmaba una escena y frente a sus actores

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Lo que parecía un día de trabajo habitual en la vida de Moisés Ortiz Urquidi, terminó con su muerte, luego de que el director mexicano sufriera, el pasado 14 de junio, un infarto fulminante al miocardio mientras filmaba su actual proyecto. Fue su hermana, Ana Celia Urquidi quien confirmó el deceso.

Por People en Español

“Nunca imaginé atravesar por este dolor tan grande. Se supondría que mi hermano menor se iría después que yo . No fue así. A muchos kilómetros de distancia me dan La triste noticia que mi hermanito Moisés Ortiz Urquidi, el menor, el gran cocinero, el gran amigo, el gran director, partió. Me dicen contando anécdotas y trabajando. Y aunque eso me da paz, mi corazón llora, mi alma está quebrada. Solo espero llegar muy rápido a México para poder abrazarte y decirte cuánto te amo. Hermano de mi alma, ríete mucho como siempre, sigue brillando con la luz que siempre has tenido”, escribió Ana Celia en su cuenta de Instagram. “Te voy a extrañar porque no sé cómo sigue la vida sin tu presencia; ya lo iré descubriendo”.

Acompañó el mensaje con diversas imágenes de quien fuera realizador en la teleserie El señor de los cielos con la productora de televisión y otros miembros de su familia.

Cabe destacar que la producción de Ortiz Urquidi realizaba marca el regreso de Angélica Rivera a la actuación; por lo tanto, la famosa y otros actores presenciaron el momento del infarto de este profesional que tenía 58 años.

