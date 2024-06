Donald Trump confirmó que ya decidió su candidato a la vicepresidencia para las elecciones de noviembre

Posteado en: Actualidad, Internacionales

El líder republicano aseguró que tiene el nombre de su vicepresidente “en mente”, aunque aún no lo ha comunicado a los candidatos que compiten por el puesto

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump confirmó este sábado que ya decidió quién será su candidato a la vicepresidencia de cara a las elecciones presidenciales del próximo noviembre, aunque “nadie sabe” todavía su elección.

Por Infobae

En declaraciones a la cadena estadounidense NBC News, el líder republicano aseguró que tiene el nombre de su vicepresidente “en mente”, aunque aún no lo ha comunicado a los candidatos que compiten por el puesto.

Trump dijo, además, que “lo más probable” es que esta persona esté presente en el debate del próximo jueves en Atlanta contra el actual presidente y candidato a la reelección por el Partido Demócrata, Joe Biden.

Según recogió el mencionado canal de televisión, el líder republicano se estaría decidiendo entre el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, el senador por Ohio JD Vance y el senador por Florida Marco Rubio, como posibles principales contendientes para el puesto.

Se espera que el candidato republicano anuncie la elección de su potencial vicepresidente durante la Convención Nacional Republicana, que comienza el 15 de julio en Milwaukee, en el estado de Wisconsin.

Por su parte, los demócratas elegirán oficialmente a su candidato en Chicago, durante el mes de agosto, aunque casi con toda seguridad, el actual presidente Joe Biden competirá junto a la actual número dos del Ejecutivo estadounidense, Kamala Harris, dado que, al igual que Donald Trump, ha conseguido el número de delegados necesarios para ser designado candidato por su formación política.

El apoyo de los evangélicos

Trump instó este sábado a los evangélicos de su país a votar masivamente en las elecciones presidenciales de noviembre para ayudarlo a recobrar la Casa Blanca, y prometió proteger “ferozmente” la libertad religiosa si es elegido.

“Los evangélicos y cristianos no votan tanto como deberían”, dijo el candidato republicano en un hotel de Washington ante cientos de asistentes a la conferencia de la coalición Faith and Freedom (Fe y Libertad, en español).

“Van a la iglesia cada domingo pero no votan. Y tenemos que asegurarnos de que voten esta vez, porque solo tienen que hacerlo esta vez”, pidió. “Dentro de cuatro años no tienen que votar, ¿vale? En cuatro años no voten, no me importa”, remató provocando las risas del público.

El magnate les aseguró a los evangélicos, que cumplieron un papel importante en su ascenso al poder en 2016, que defendería su fe.

