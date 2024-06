En Monagas, estudiantes terminan el año escolar con graves deficiencias académicas

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

A escasas dos semanas para finalizar el año escolar 2023-2024, el balance que se puede hacer es poco alentador. Al menos así lo indicó la secretaria general de la Federación Venezolana de Maestros en Monagas, Odalys Levell, quien señaló que el año culmina con muchos tropiezos, tal como comenzó.

Corresponsalía lapatilla.com

Mencionó que son demasiadas las fallas en materia educativa, entre otras, las muchas horas de clases que los estudiantes dejaron de recibir por diferentes razones. Aunado a ello, las condiciones en la infraestructura de las instituciones, así como la falta de docentes en las especialidades de matemática, química y física.

“Nosotros lo hemos venido denunciando en reiteradas ocasiones y es que muchas escuelas no están aptas para dar clases. Ya no son goteras, sino chorreras de agua que caen de los techos, porque no se les hace mantenimiento. Siempre lo he dicho, no es una gotita de amor, sino una cisterna de amor lo que necesitan”, expresó Levell.

Señaló que, en términos generales, la disminución en la calidad educativa en la región fue de un 50 %, principalmente por la cantidad de días que no hubo clases y la falta de especialistas en las materias llamadas “las tres Marías”.

Se refirió también a la migración de docentes en diferentes áreas que están siendo suplantados por personal con poca preparación, lo que se evidencia en el deficiente aprendizaje del estudiante.

De acuerdo al último estudio de la UCAB, la nota promedio en matemáticas de estudiantes de bachillerato fue de 7,53 puntos sobre 20 puntos, lo que indica graves deficiencias en esta materia, necesaria para estudiar diferentes carreras. Situación similar ocurre en las pruebas de comprensión lectora.