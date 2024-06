El bienestar físico, mental y espiritual se unen en “Be well” y su primer Bootcamp

Posteado en: Salud

La salud y el bienestar son pilares fundamentales en los seres humanos. Su importancia no puede –ni debe– subestimarse. A lo largo de la historia, diversas culturas y civilizaciones han reconocido el valor de mantener un cuerpo y una mente saludables, elementos esenciales para una vida plena y satisfactoria. Hoy en día, en un mundo cada vez más acelerado y exigente, el poder de ambos se ha convertido en un tema vital.

Con dicha responsabilidad en mente, y siendo testigos de cómo otros escenarios del día a día opacaban lo significativo de estos términos, dos emprendedoras venezolanas crearon Be well, la primera plataforma con sello venezolano en darle ponderación y protagonismo a través de conferencias, encuentros ponencias y demás, al bienestar desde el plano físico. Pero también desde la mente, la emoción y el espíritu.

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Salud física: la base del bienestar

Naimi Núñez e Ysabel Madrigal son amigas y socias. La primera es periodista, locutora y dueña de una agencia de marketing digital, NNA Agency. Por su parte, la segunda tiene más de una década especializándose en la producción de eventos dentro y fuera del país con su marca Kukenan Producciones.

Trabajando desde hace poco más de cuatro años juntas, se dieron cuenta que en Venezuela debía existir algo que le rindiera tributo a la mejoría, tranquilidad, y felicidad. Decidieron crear entonces algo impactante, que dejara huellas permanentes en la vida de las personas.

https://www.instagram.com/p/C79HxwEOGGc/

Dos años tardó en forjarse la idea. Se dio forma a un sinfín de propuestas y en enero de 2024 nace oficialmente Be well con el propósito de impulsar el bienestar a través de herramientas efectivas que garanticen su funcionamiento. Algo que en el país, según las empresarias, escaseaba.

“La gente quiere estar sana. ¿Quién no querría estarlo? Pero muchas veces no sabemos cómo llegar a ese punto”, señaló Naimi Núñez. “Con Be well, se lo enseñamos”.

La salud física es el primer componente del bienestar. Un cuerpo saludable permite a las personas realizar sus actividades diarias con energía y vitalidad. La alimentación equilibrada, el ejercicio regular y el descanso adecuado son esenciales para mantenela. Una dieta rica en nutrientes, combinada con la actividad física, fortalece el sistema inmunológico, reduce el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas, y mejora la calidad de vida en general. Además, el sueño reparador es crucial para la regeneración celular y el funcionamiento óptimo del cerebro.

¿Pero cómo lograrlo? ¿Es posible? Para responder esta y más interrogantes, fue concebida Be well, “porque no solo es cuerpo, sino mente, alma y corazón”, atajó Núñez. “Con nuestra plataforma cambiaremos pensamientos y falsas creencias, limitaciones. Brindaremos la oportunidad de una mejor calidad de vida, y de forma integral”.

Be well show y el placer de dejar del azúcar

‘Estar bien’, a través de jornadas, encuentros, ponencias, conferencias y afines, pondrá en la palestra a especialistas, doctores, gurús y demás profesionales destacados en el ámbito de la salud no solo de Venezuela y Latinoamérica, sino del mundo.

Con su lanzamiento, la plataforma aprovecha de entrar al mercado a través de un bootcamp llamado El placer de dejar el azúcar cuyo moderador es Arie Schwartz. El empresario panameño y coach certificado de medicina alternativa para la salud holística, aprovechará su gira por Latam para ofrecer en Venezuela una clase magistral sobre cómo dejar de lado las adicciones alimenticias basado en el Método Abrahamson, terapia energética con más de 250.000 casos de éxito que logra la libertad definitiva del tabaco, azúcares refinados y carbohidratos en una sola sesión.

https://www.instagram.com/p/C8qKN4DNMj8/

Junto a su equipo, conformado por cuatro expertos en wellness, llegarán por primera vez al país el próximo 4 de julio para enseñar a los interesados a romper con su dependencia al azúcar refinado, tomar control de la alimentación y reinventar su relación con la comida.

Así mismo, dos influenciadoras venezolanas, Val Vieitez y Érika Guillen, quienes siguen y promueven un estilo de vida saludable a través del ejercicio, serán las invitadas especiales a este encuentro que promete un cambio radical en la forma en como el venezolano concibe la salud.

Por su parte, el reconocido oncólogo José Manuel Olivares será el encargado de explicar, según su experiencia en el oficio de la Medicina, los daños causados por el azúcar en el organismo y cómo prevenirlos.

El evento se llevará a cabo en el Paraninfo de la Universidad Metropolitana durante 8 horas que resumirán la experiencia de un día de terapia. Estará acompañado, además, de diversas actividades que harán mucho más interactiva, entretenida e inmersiva la experiencia para los participantes.

https://www.instagram.com/p/C74SmV9OZWL/

Solo el comienzo

El poder del bienestar en los seres humanos es inmenso y multifacético. Al cuidar nuestro cuerpo, mente y espíritu, y al mantener conexiones sociales significativas, se viven vidas más largas, saludables y felices. “En un mundo en constante cambio, invertir en nuestra salud y bienestar es una de las decisiones más sabias y beneficiosas que podemos tomar. Cultivar hábitos saludables y buscar el equilibrio en todos los aspectos de nuestras vidas nos permitirá enfrentar los desafíos con resiliencia y disfrutar plenamente de cada momento”, subrayó Ysabel Madrigal.

Por eso, El placer de dejar el azúcar es el primer evento oficial de Be well show como plataforma. Sin embargo, la idea de Naimi Núñez e Ysabel Madrigal es realizar al menos 2 o 3 eventos al año en Caracas y a gran escala.

“El segundo encuentro será para finales de septiembre o principios de octubre. Este año la idea es impulsar el movimiento de la salud y el bienestar a través de Be well siendo ambiciosos. Queremos apostar en grande, porque el país y nosotros nos lo merecemos. La plataforma llegó para quedarse”, manifestó Núñez.

Destacó, a su vez, que se manejan no solo promover estas actividades en la capital, sino ir tanteando terreno en toda Venezuela de ser posible. Además, quieren convertirse en referente a nivel internacional como el epicentro de la producción de eventos en salud.

Finalmente, aseguró que Be well nació para “ayudar a que los venezolanos sigan viéndose como esa sociedad feliz de la que tanto se habla; que sigamos siendo ese país que se mantiene positivo ante las adversidades, resilientes, y eso lo logramos teniendo bienestar”.

Para más información sobre el bootcamp El placer de dejar el azúcar con Arie Schwartz, ingresar a las redes sociales de Be well a través de @bewellshow.ve. Las entradas están a la venta en la página oficial de Goliiive.

“La salud es un estado de completa armonía del cuerpo, la mente y el espíritu. Cuando uno está libre de discapacidades físicas y distracciones mentales, las puertas del alma se abren”.- B. K. S. Iyengar

Be well show, una producción de @kukenanproducciones @nnaagency