“No dejó nada en el club”: la fuerte reacción en River Plate tras las críticas de Salomón Rondón

Posteado en: Actualidad, Deportes

El paso de Salomón Rondón por River Plate será solamente recordado por haber sido el segundo venezolano en vestir la banda roja y, para las estadísticas, por haber anotado un gol en un Superclásico que el equipo de Núñez ganó en la Bombonera. Por lo demás, difícilmente los hinchas se acuerden de su prestación en la cancha. Es más: quizá en sus memorias permanezcan más sus frases picantes e hirientes luego de dejar el club.

Por: Clarín

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Una vez más, Rondón volvió a hablar de su paso por River y en sus palabras se pueden advertir dos cuestiones referidas al club: ninguneo y resentimiento. Además, expresó un malestar por las cuestiones burocráticas de Argentina que complicaban su vida diaria.

En Núñez, las palabras referidas a la institución no cayeron bien y generaron bronca, pero prefieren no darle importancia. En las redes sociales, los hinchas no se la dejaron pasar y le dedicaron una gran cantidad de improperios, además de marcarle lo “insignificante” que fue para la historia Millonaria.

“Para mí, River fue un equipo más en mi carrera, sinceramente. Es un gran equipo, es lo que mucha gente conoce, pero fue un equipo más y ya está”, fue lo primero que dijo Rondón en la charla. “Mucha gente dijo: ‘No te fue bien’, pero yo jugué 35 partidos e hice 10 goles. Si no me iba bien, me hubiese ido como en Las Palmas, que jugué 15 partidos e hice cero goles. Te traen, eres una apuesta y no haces ningún gol como delantero. Eso sí es que te vaya mal”, expresó Rondón en diálogo con La Vinotinto Podcast.

Puedes leer al nota completa en Clarín