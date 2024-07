Uruguay vota en unas elecciones internas marcadas por nuevos liderazgos en las principales fuerzas

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La información que necesitas para comenzar el día ¡Suscríbete gratis!

Este domingo los uruguayos comienzan a definir quién será su próximo presidente de la República. En las elecciones primarias –o internas, como se les denomina oficialmente– se elegirán los candidatos al cargo máximo de cada uno de los partidos que se registraron ante la Corte Electoral, aunque no todas las colectividades políticas tienen competencia interna. Los principales partidos –el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado– son los que cuentan más postulaciones.

Pedro Tristant

Si bien el voto en Uruguay es obligatorio, esta elección primaria es voluntaria. Esto provoca que, según los analistas políticos, a las urnas concurran los votantes más politizados, lo que puede terminar incidiendo en el resultado de la elección (algo podría suceder en el Frente Amplio, como veremos más adelante).

Los habilitados para votar son 2.766.342, según la información de la Corte Electoral. Los partidos políticos que se presentan para esta instancia son 18, aunque la gran mayoría tiene candidaturas únicas.

Más allá de que el foco está puesto en la elección del candidato a presidente, en esta instancia también se definen otras formalidades. Por ejemplo, los partidos que no superen los 500 votos no podrán presentarse a las elecciones nacionales del 27 de octubre. Además, algunas fuerzas políticas también la toman como una instancia para marcar votos y definir el orden de las candidaturas a diputados y senadores o incluso para la definición del candidato a vicepresidente.

Las elecciones tendrán otra particularidad para Uruguay: en los primeros lugares de las listas no habrá ninguno de los apellidos históricos de la política uruguaya. En el Partido Nacional no estará Luis Lacalle Pou, quien no se puede postular a la reelección. En el Partido Colorado no se presentará Julio María Sanguinetti. En el Frente Amplio no aparecerá el nombre de José Mujica; tampoco el del expresidente Tabaré Vázquez ni de quien lideró los equipos económicos de la gestión de la izquierda, Danilo Astori, quienes murieron en el último lustro. Se trata, por tanto, de una elección de renovación de los liderazgos.

Más detalles en INFOBAE