Solo los votantes pueden parar a Trump, dice policía del Capitolio tras fallo del Supremo

Harry Dunn, uno de los policías que fue atacado durante el asalto al Capitolio en enero de 2021, afirmó este lunes que los votantes son los únicos que pueden frenar al expresidente Donald Trump (2017-2021) después de que el Tribunal Supremo determinara que goza de inmunidad parcial por sus intentos de revertir las elecciones de 2020.

“No podemos contar con el Supremo ni con ninguna otra institución para que rinda cuentas. Todo dependerá de los votantes en noviembre”, dijo Dunn en una llamada con periodistas, quien ahora está haciendo campaña por la reelección de Joe Biden en las elecciones de noviembre.

El Tribunal Supremo concedió este lunes una inmunidad parcial a Trump por sus actos como presidente en el caso sobre sus esfuerzos para revertir el resultado de 2020, que desembocaron en el asalto al Capitolio, y devolvió la cuestión a tribunales inferiores, lo que en la práctica reduce las posibilidades de que el expresidente sea juzgado antes de los comicios.

“Trump sigue siendo la mayor amenaza para nuestra democracia”, insistió Dunn. “No necesito que nueve jueces del Tribunal Supremo me digan que fue responsable del 6 de enero, yo estuve allí. Esas personas que nos atacaron lo hicieron en su nombre y bajo sus órdenes”.

Dunn, que dejó la Policía del Capitolio en 2023, recordó cómo algunos asaltantes golpearon a los policías con los mástiles de banderas estadounidenses. Según él, que es afroamericano y lo ha mencionado en anteriores ocasiones, fue objeto de insultos racistas.

El exagente recordó que Trump se negó repetidamente a comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones del próximo noviembre durante su debate con Biden, en el que solo dijo que los acataría si se trataba de “una elección justa, legal y buena”.

En marzo, Trump advirtió de un “baño de sangre” si no lograba vencer a Biden en noviembre. Además, en una aparición televisiva en diciembre, dijo que no sería un dictador “excepto el primer día” de un potencial segundo mandato.

“Ha dicho que habrá un baño de sangre si pierde de nuevo. Yo sé cómo es un baño de sangre porque lo vi el 6 de enero. Donald Trump claramente ha perdido el juicio y busca venganza. Lo que está en juego en estas elecciones nunca ha sido tan importante”, afirmó Dunn.

El día del asalto al Capitolio, Trump celebró un mitin frente a la Casa Blanca donde repitió falsedades sobre fraude en las elecciones de 2020, ganadas por Biden, e instó a sus seguidores a “marchar” hacia la sede parlamentaria, diciéndoles: “Si no luchan con todas sus fuerzas, ya no tendrán país”.

Durante las primeras horas del asalto, mientras la policía hacía lo posible por proteger a los legisladores y la turba campaba por los pasillos, Trump permaneció en silencio viendo la televisión.

Solo horas después publicó un vídeo en redes sociales en el que pedía a sus seguidores que “volvieran a casa”.

El asalto al Capitolio se cobró la vida de cinco personas, incluido un policía, mientras que cuatro agentes se suicidaron posteriormente.

EFE

Again…

Institutions are only as strong as the individuals who serve in them. Hoping for courts to hold the former president accountable has become a pipe dream and it's up to the people to hold him accountable in NOVEMBER. It's clear SOCTUS believes he is above the law.

— Harry Dunn (@libradunn) July 1, 2024