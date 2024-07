Qué pasa cuando nos sonamos la espalda, el cuello y los dedos: ¿es bueno o malo?

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Sonarse los nudillos, el cuello o la espalda se ha convertido en una práctica común para muchas personas. Esta acción se realiza por diversas razones, como relajar las articulaciones, prepararse para actividades que requieren esfuerzo físico o simplemente por hábito. Sin embargo, esta costumbre ha sido objeto de debate, ya que algunos sostienen que podría ser perjudicial para la salud.

Según la compañía estadounidense de salud Baptist Health, con sede en Florida, sonarse las articulaciones no implica un mayor riesgo de desarrollar artritis u otros problemas serios, aunque sí se recomienda que las personas con artritis eviten realizar movimientos fuertes.

José Mena, especialista intervencionista de la columna en el Miami Orthopedics & Sports Medicine Institute, explicó a Baptist Health que el sonido que se escucha cuando tronamos las articulaciones proviene de burbujas de nitrógeno en el líquido sinovial que se encuentran en los espacios entre las articulaciones. Las investigaciones modernas respaldan esta explicación.

Estudios realizados con resonancias magnéticas han demostrado que el crujido se produce por la creación de cavidades de gas en el líquido sinovial, un fenómeno que ocurre en menos de 310 milisegundos, según un artículo publicado en la revista científica Plos One .

Robert G. Hylland, de la Facultad de Medicina Osteopática de la Universidad Estatal de Michigan, señala que las personas con articulaciones más flojas no pueden generar suficiente presión negativa para crear estas burbujas, lo que explica por qué algunas no logran hacer crujir sus articulaciones. Aunque el alivio que produce el crujido de las articulaciones es temporal y normalmente se repite cada 20 minutos, no hay evidencia de una relación directa entre esta práctica y la artritis.

Jason Liebowitz, especialista en reumatología de Rockaway, Nueva Jersey, afirmó en una entrevista con The Huffington Post que “no hay pruebas de que el crujido de nudillos esté asociado al desarrollo de artritis”. Numerosos estudios, incluida la famosa investigación de Donald Unger, quien hizo crujir los nudillos de su mano izquierda diariamente durante más de 50 años y comparó los resultados con su mano derecha, confirman esta conclusión. Unger no desarrolló artritis en ninguna de las manos, lo que demuestra que el hábito no incrementa el riesgo de la enfermedad.

Sin embargo, hay casos excepcionales que sugieren ciertas precauciones. En 2019, se reportó que una mujer quedó parcialmente paralizada después de que un quiropráctico le sonara el cuello. Según el quiropráctico Aaron Kubal, aunque el riesgo es mínimo, existe una ligera posibilidad de causar un ictus vertebrobasilar al realizar movimientos bruscos en el cuello. Kubal recomienda evitar esta práctica debido a la falta de pruebas de que alivia el dolor agudo o crónico del cuello.

Scott Zashin, internista y reumatólogo de Dallas, indicó que aunque no hay pruebas concluyentes de que sonarse los nudillos provoque artritis, “podría dañar los tendones que conectan los músculos con los huesos”. Además, Harvard Health Publishing ha apuntado casos ocasionales en los que un crujido excesivamente vigoroso ha resultado en lesiones.