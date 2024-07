Paolo Guerrero se declaró “apenado, triste y frustrado” tras la eliminación de Perú

Posteado en: Actualidad, Deportes

El delantero Paolo Guerrero afirmó que ha quedado “apenado, triste y frustrado” tras la eliminación de Perú de la Copa América de Estados Unidos, en la que el artillero no logró anotar por primera vez en las seis ediciones en las que ha participado.

“Apenado, triste, frustrado. Es lo que tengo para decir en este momento, no tengo cabeza para describir el presente que vive la selección. Duele, porque no me gusta ver a mi selección así”, declaró el jugador, de 40 años, en la emisora RPP.

Tras la mala campaña de Perú en el grupo A, en el que quedó último tras empatar 0-0 con Chile, perder por 1-0 con Canadá y 2-0 ante Argentina, Guerrero lamentó no haber anotado en el torneo, al que llegó con 14 anotaciones, una menos que el goleador nacional Teodoro ‘Lolo’ Fernández.

“No lo digo por mí, aunque me gusta hacer goles, lo menciono por el equipo, que no hemos anotado. Muy apenado por eso, también porque es la primera Copa América que juego y no marco goles”, comentó.

El atacante también señaló que la campaña que hizo Perú en Estados Unidos “es frustrante”, ya que desde 1997 siempre avanzó hacia instancias decisivas, con una final disputada frente a Brasil en 2019.

“Veo a Venezuela que clasificó para cuartos, como Panamá o Colombia. Me llena de ansiedad y tristeza que otros equipos hayan clasificado y nosotros no, que no podamos seguir disfrutando de la Copa América, que era uno de nuestros objetivos”, lamentó.

Tras la Copa América, el seleccionador nacional, el uruguayo Jorge Fossati, reconoció el mal momento de la Bicolor, pero agregó que ha podido rescatar cosas buenas y que el objetivo es recuperar el paso en las eliminatorias para el Mundial del 2026, en las que Perú ocupa actualmente la última posición. EFE