“Combo card”: el documento migratorio que pocos conocen para obtener trabajo y reingresar a EEUU

El llamado “combo card” es un documento migratorio que combina dos autorizaciones del gobierno de EE.UU. para quienes se encuentran en trámite de su tarjeta de residente permanente, conocida como green card. De acuerdo con abogados especialistas en migración, en la mayoría de los casos, la tarjeta combinada se entrega a mitad del proceso, y da permiso de trabajo y de reingreso en caso de viajar fuera de EE.UU.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) señala que la mayoría de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) tienen la declaración “Not Valid For Reentry Only To U.S.” (no válido para reingresar a Estados Unidos) en la parte inferior de la tarjeta. Sin embargo, existe la posibilidad de que lleven la leyenda “Serves As I-512 Advance Parole” (sirve como un I-512 de permiso adelantado), a lo que se le conoce como “combo card”.

Así, la tarjeta combinada se puede utilizar tanto como un EAD y como un Documento de Permiso Adelantado de Ingreso. Sin embargo, solo está disponible para algunos solicitantes que tiene un formulario I-485, Solicitud para Registrar Residencia Permanente o Ajustar Estatus, que se utiliza en el trámite para obtener la green card cuando se está en EE.UU.

La agencia explica que si el titular de la tarjeta viaja fuera del país, puede presentarla, junto a otros documentos, en un puerto de entrada para solicitar permiso de ingreso. “Además, la ley de inmigración de Estados Unidos requiere que los pasajeros presenten evidencia de autorización para solicitar admisión o entrada legal antes de que puedan abordar una embarcación o avión”, precisa.

Al respecto, la oficina informa que presentar un “combo card” válido autorizará al medio de transporte a aceptar al titular para abordar y viajar a EE.UU., siempre que regrese en o antes de la fecha de vencimiento de la tarjeta.

Según Rapid Visa, un sitio de ayuda legal para trámites de migración, el Uscis emite el “combo card” por un período de uno o dos años, que dependerá del tiempo promedio de procesamiento del pedido de ajuste de estatus. “Normalmente, el período de validez debería ser suficiente para cubrir el tiempo de tramitación de la solicitud. Y si su caso demora más, puede solicitar la renovación de su tarjeta combinada”, expresan.

